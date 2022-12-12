تل أبيب ترجح مقتل الطفلة الفلسطينية جنى في جنين برصاص جنود إسرائيليين

أعرب وزير الدفاع بيني غانتس عن أسفه لمقتل الفتاة الفلسطينية جنى زكارنة في جنين ليلة أمس الأحد، مؤكدا أن الحادثة قيد التحقيق.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "التحقيق العسكري الأولي أظهر أن أفراد قوة لوحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود أطلقوا النار صوب سطح المنزل الذي كانت تقف هذه الفتاة عليه بعد أن أطلقت النار عليهم من السطح".

وعم الإضراب الشامل منذ صباح اليوم الاثنين، مدينة ومخيم جنين، حدادا على مقتل الفتاة جنى زكارنة خلال اعتقال قوة عسكرية لثلاثة فلسطينيين وتبادل إطلاق نار مع مسلحين.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة السلطة الفلسطينية "استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

المصدر: "مكان" + RT