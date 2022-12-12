بيسكوف: موسكو لم تتلق من واشنطن أي مقترحات حول مفاوضات سلام مع كييف

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لم تحث نظام كييف على الامتثال إلى طاولة المفاوضات، ولم تقدم أي مقترحات لإجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف.

وأكد بيسكوف، أن الكرملين لا يمتلك معلومات عن اقتراح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعقد قمة سلام دولية، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وردا على أسئلة الصحفيين حول وجود مبادرات أوروبية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش إمكانية إجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وأضاف أن روسيا لم تتلق أي مقترحات من الجانب الفرنسي حول حلول سلمية للأزمة، وأن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين لا يحتوي على مخطط لإجراء حوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورحب باستعداد الأخير لتحقيق سلام عادل قائم على أسس ومواثيق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي