رئيس السلطة القضائية الإيرانية يوضح الأحكام الصادرة بحق المتورطين في الاحتجاجات

قدم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلا محسين محسني ايجئي، اليوم الاثنين، إبضاحات حول معاقبة بعض عناصر الشغب.

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وقال رئيس السلطة القضائية إنه في المادة 282 من قانون العقوبات الإسلامية، فيما يتعلق بالمحاربة، تم تضمين 4 حدود، وفي المادة 283، تم تحديد أن اختيار كل من الحدود الأربعة المذكورة هو حسب تقدير القاضي.

وأضاف: "في المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامية المتعلقة بـ "الإفساد في الأرض"، القانون واضح أيضا. قضاتنا مطالبون باحترام القانون. بالطبع، إذا كانت لديهم شكوك، يمكنهم طرح الأسئلة والاحتياط، بالتاكيد الاحتياط ضروري فيما يخص "الدماء".

وأوضح رئيس السلطة القضائية: "إذا تصرفنا حسب المزاج، فقد لا يكون لدينا مبرر، يجب أن يكون المحور هو القانون.. إذا تصرفنا في ظل ظروف مختلفة وخلقنا مساحة للآخرين دون اتباع القانون، فليس لدينا أي مبرر".

وقال: "في يوم ما يطلبون منا اتخاذ إجراءات صارمة وفي يوم آخر يقولون إن عملكم ليس إنسانيا وأنكم تعملون ضد حقوق الإنسان. في يوم يقولون لماذا تأخرتم عن العمل منذ بدء أعمال الشغب ولم تتصرفوا بسرعة وفي يوم آخر يقولون إنه لا يوجد مثل هذا الحكم في القرآن. في جميع الحالات، يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الدقة والسرعة واحترام القانون ولا نقلق بشأن الاخرين على الإطلاق".

المصدر: العالم