انفجار وإطلاق نار في مجمع سكني يقطنه صينيون وسط العاصمة الأفغانية كابل

هز انفجار صباح، اليوم الاثنين، حيا سكنيا يقطنه رجال أعمال صينيون، وسط العاصمة الأفغانية كابل، أعقبه إطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام أن دوي انفجار قوي وإطلاق نار، سمع في "بيت ضيافة" عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون بالعاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد عيان أن "الانفجار كان قويا جدا وسمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فإن مسلحين فتحوا النار داخل مبنى يسكنه بعض الأجانب في العاصمة، وحاولوا اقتحام الفندق، وكان بعضهم يرتدي سترات ناسفة.

المصدر: وكالات