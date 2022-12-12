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عقوبات إيرانية ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

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عقوبات إيرانية ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
العلم الإيراني
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

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وتشمل العقوبات نواب برلمان ومسؤولين عسكريين ومنشأت عسكرية وشركات كيميائية، ووسائل إعلام مناهضة لإيران تعمل في دول أوروبية.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات في مجال حقوق الإنسان على 65 شخصا في دول مختلفة، بينهم 17 مسؤولا في إيران.

وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر التأشيرات، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية يوم السبت أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في إيران، ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وذلك بعد استدعاء سفير بريطانيا لدى طهران سايمون شيركليف، على خلفية عقوبات فرضتها لندن على مسؤولين في القضاء الإيراني.

المصدر: RT+ وكالات

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