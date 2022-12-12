أول تعليق إيراني على تنفيذ ثاني عقوبة إعدام على خلفية الاحتجاجات

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تنفيذ اليوم الاثنين ثاني عملية إعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

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وقال كنعاني اليوم الاثنين إن إيران تعترف بحق الاحتجاج والانتقاد في إطار القوانين الداخلية، مؤكدا على رفض طهران "التدخلات غير البناءة في شؤوننا الداخلية واعتبارها غير شرعية".

وأضاف كنعاني في تصريحات له "بعض الدول علقت على مواضيع كانت إيران تحقق فيها. إن إطلاق الأحكام المسبقة والتدخل في شؤوننا خطوات غير بناء".

وتابع: "أعمال الشغب غير بناءة ودعمها من الخارج لا يساعد في سماع أصوات المحتجين".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "ميزان" الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، عن إعدام مجيد رضا رهنورد، اليوم الاثنين، وهو متظاهر متهم بقتل عنصرين من "الباسيج" في مشهد.

المصدر: RT