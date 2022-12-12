المبعوث الرئاسي الأمريكي: الولايات المتحدة تجري حوارا مفتوحا مع روسيا بشأن السجين ويلان

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لقضايا الرهائن، روجر كارستينز، أن واشنطن تواصل حوارا مفتوحا مع موسكو حول السجين الأمريكي بروسيا، بول ويلان، وأن إدارة بايدن ملتزمة بإعادته إلى الوطن.

صرح كارستينز بذلك في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث تابع: "نواصل إجراء حوار مفتوح مع الروس، ولدينا التزام بذلك من الرئيس بايدن لإعادة بول ويلان إلى الوطن".

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وقال كارستينز إنه تحدث مع ويلان يوم الجمعة الماضي بعد مبادلة السجناء فيكتور بوت بالمواطنة الأمريكية بريتني غراينر، مؤكدا التزام واشنطن بإعادته لوطنه.

وتعليقا على الوضع قال المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي إن الجانب الأمريكي "لا يريد إظهار أوراقه" إلا أنها دائما موجودة.

ووصف كارستينز كيف رافق بريتني غراينر المفرج عنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا له، فمن أصل 18 ساعة من الرحلة، أمضت غراينر 12 ساعة في التواصل معه.

وقد تم القبض على المواطن الأمريكي بول ويلان في موسكو نهاية عام 2018، خلال عملية تجسس وفقا لهيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB، حيث يدعي الدفاع الأمريكي أنه كان ضحية عملية استفزاز، تم خلالها إعطاؤه حاملة بيانات "فلاش ميموري" تحمل صورا عن رحلة سياحية قام بها إلى مدينة سيرغييف بوساد بالقرب من موسكو، وحكم عليه بالسجن 16 عاما، ويقضي عقوبته في سجن بمنطقة موردوفيا الروسية.

المصدر: نوفوستي