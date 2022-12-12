عسكري أمريكي متقاعد يندم على تغيير جنسه ويحث الأمريكيين على "الصحوة" (صورة)

قال كريس بيك، المتقاعد في البحرية الأمريكية، إنه "دمر حياته" بقراره تغيير جنسه، وحث الأمريكيين الآن على "الصحوة"، حسب صحيفة نيويورك بوست.

ونقلت الصحيفة عن بيك قوله "كل ما حدث لي على مدى السنوات العشر الماضية دمر حياتي. دُمرت حياتي. لست ضحية أحد. لقد فعلت ذلك أنا بنفسي، لكنهم ساعدوني".

وتصدر بيك الذي خدم في البحرية الأمريكية لمدة 20 عاما، عناوين الأخبار في عام 2013 عندما تحدث في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عن تغيير جنسه إلى أنثى. والآن يحاول إصلاح ما حدث.

وتضيف الصحيفة أن بيك يرى الآن أنه "كان ساذجا للغاية عندما قرر فعل ذلك، وكان في وضع سيء للغاية" ، وبسبب ذلك "تم استغلاله".

أوضح بيك: "لقد تمت ترقيتي. لقد استخدمني أشخاص لديهم معرفة أعلى بكثير من معرفتي. كانوا يعرفون ما يفعلونه ، لكنني لم أدري ما كنت أفعله".

ولفت بيك إلى أنه "في جميع أنحاء الولايات المتحدة يجري بناء آلاف عيادات المتحولين جنسيا"، حيث يمكنك القدوم وتناول الهرمونات في اليوم التالي لتغيير جنسك...ولهذا السبب أحاول أن أقول لأمريكا أن تستيقظ".

Retired Navy SEAL Chris Beck, who came out as trans, announces detransition: 'destroyed my life' https://t.co/b3l2of1GNNpic.twitter.com/K5hPalvR3Z — New York Post (@nypost) December 11, 2022

المصدر: نوفوستي