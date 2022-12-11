صرب كوسوفو ينشئون مقر طوارئ لمواجهة الأزمات شمال الإقليم

أعلن رئيس أكبر حزب للصرب المحليين غوران راكيتش، أن صرب كوسوفو الذين أقاموا متاريس بسبب تصرفات بريشتينا، سينشئون مقرا للأزمة في شمال الإقليم.

وقال راكيتش: "التوتر لا يتراجع. نحن في قرية روداري بالقرب من زفيكان. يتجمع المزيد من الناس. تصريحات ألبين كورتي اليوم أججت النار والخلافات. خافت عائلاتنا، لكن المواطنين لا يريدون الاستسلام للاستفزازات".

وأضاف: "سنشكل مقرا للأزمة لإبلاغ المواطنين ووسائل الإعلام بالوضع على الأرض. أحث المواطنين، في ظل درجة التوتر العالية نتيجة لتهديدات بريشتينا، على التحلي بالسلام والانضباط، واليقظة".

المصدر: نوفوستي