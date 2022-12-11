بيربوك: خطاب صربيا بشأن كوسوفو "يثير التوترات"

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر حسابها في "تويتر" بأن خطاب سلطات بلغراد "يثير التوترات" حول كوسوفو.

وكتبت بيربوك: "خففت كوسوفو التوترات بتأجيل الانتخابات المحلية. لقد فعلت صربيا العكس مع خطابها الأخير"، ووصفت اقتراح إرسال قوات صربية إلى كوسوفو بأنه غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تدعم الحوار برعاية الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلغراد ستطلب من بعثة "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو نشر قوات صربية ووحدات شرطة في الجمهورية غير المعترف بها.

المصدر: لينتا.رو