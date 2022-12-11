واشنطن تدعو بلغراد وبريشتينا إلى تهدئة الوضع في كوسوفو

نشرت سفارات الولايات المتحدة في بلغراد وبريشتينا، بيانا مشتركا يدعو صربيا وكوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى تهدئة الوضع في المنطقة.

ووفقا للبيان: "ندعو الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".

ودعت واشنطن الأطراف إلى العمل في إطار حوار بمساعدة الاتحاد الأوروبي "لحل القضايا ذات الاهتمام".

وفي وقت سابق، أدلى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بعدد من التصريحات حول الوضع في كوسوفو، متهما واشنطن وبريشتينا بعدم الامتثال لأي اتفاق تم التوصل إليه بشأن كوسوفو، وقال أيضا، إن 11 ديسمبر يعتبر أصعب يوم له على مدى وجوده في السلطة، ودعا الصرب والألبان إلى السلام.

وقال وزير الخارجية الصربي نيمانيا ستاروفيتش، إن الوضع في كوسوفو يقترب من نقطة اللاعودة، مشيرا إلى أن سبب هذا التطور هو نية رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، الهجوم على الصرب المحليين بمساعدة الشرطة شبه العسكرية.

المصدر: لينتا.رو