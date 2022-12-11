أردوغان يتعهد لزيلينسكي بتقديم مساعدات للتغلب على الشتاء الصعب

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمواصلة جهود التغلب على الشتاء الصعب في أوكرانيا، معربا عن أمله بإيجاد حل لمحطة زابوروجيه النووية.

ووفقا لبيان الرئاسة التركية، أوضح الرئيس أردوغان، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، أن أنقرة تواصل جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأوكراني خلال أشهر الشتاء القاسية.

وأشار أردوغان إلى إمكانية توسيع ممر الحبوب ليشمل مختلف المواد الغذائية وغيرها من السلع.

وقال الرئيس التركي، إنه يأمل بأن يتم إيجاد حل لوضع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مؤكدا أنهم يقدرون المساهمة التي يمكن تقديمها في الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي