أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا وهم يرتكبون خطأ بحقنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "إذا لم تستجب واشنطن لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، فإننا سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".

وأوضح أردوغان قائلا: "حذرت الولايات المتحدة مرات كثيرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا (للمقاتلين الأكراد)..لم يستجيبوا لتحذيراتنا، وهم يرتكبون خطأ بحقنا..عندما يحين الوقت والمكان المناسبين سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".

المصدر: RT