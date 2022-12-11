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أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا وهم يرتكبون خطأ بحقنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب

أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا وهم يرتكبون خطأ بحقنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب

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أردوغان: أمريكا لم تستجب لتحذيراتنا وهم يرتكبون خطأ بحقنا.. سنقضي على التهديدات بالوقت المناسب
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "إذا لم تستجب واشنطن لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، فإننا سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".

وأوضح أردوغان قائلا: "حذرت الولايات المتحدة مرات كثيرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا (للمقاتلين الأكراد)..لم يستجيبوا لتحذيراتنا، وهم يرتكبون خطأ بحقنا..عندما يحين الوقت والمكان المناسبين سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".

المصدر: RT

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