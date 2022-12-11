الدفاع البيلاروسية تفصح عن حقيقة الردع الاستراتيجي بالتعاون مع روسيا

أكد رئيس أركان الجيش في بيلاروس اللواء فيكتور غوليفيتش، أن المجموعة الإقليمية البيلاروسية -الروسية المشتركة، عامل ردع واحتواء استراتيجي وتساهم في ضمان أمن البلاد.

وقال النائب الأول لوزير دفاع بيلاروس في مقابلة مع تلفزيون "إس تي في" المحلي، اليوم الأحد، إن "روسيا هي حليفنا الرئيسي. ونعقد معها فعاليات مشتركة لأن نشر المجموعة الإقليمية المشتركة على أراضينا هو أيضا حقيقة من حقائق ردعنا الاستراتيجي. "

ولفت إلى أن وجود حليف في بيلاروس "يساهم في ضمان أمن البلاد."

يُشار إلى أنه في منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها، وصول الدفعة الأولى من الجنود الروس إلى بيلاروس للانضمام إلى المجموعة الإقليمية المشتركة.

المصدر: تاس