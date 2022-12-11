البيت الأبيض يهدد بإعادة اعتقال الروسي فيكتور بوت المفرج عنه في صفقة تبادل السجناء

أعلنت واشنطن أنها ستعمل على "محاسبة" المواطن الروسي فيكتور بوت، في حال واصل الأخير، بحسب رأيهم، "خط العمل" الذي سلكه في السابق.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع قناة ABC أذيعت اليوم الأحد: "نحن مصمّمون على حماية أمننا القومي. إذا قرر بوت العودة إلى مجال عمله السابق، فسنفعل ما هو ضروري لمحاسبته وحماية مصالحنا".

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هذا وقد ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في 8 ديسمبر، إعادة الروسي فيكتور بوت إلى روسيا نتيجة اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مبادلته مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير.

وكان بوت قد اعتقل عام 2008 في بانكوك بناء على أمر قضائي أصدرته محكمة محلية تايلاندية، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار إلى أن الروسي بوت كان متّهما بتزويد "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المتمردة بالسلاح، الأمر الذي تعتبره واشنطن "نشاطا إرهابيا".

المصدر: تاس