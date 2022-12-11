نهب أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على شابين من النقب (20 و24 عاما)، بشبهة سرقة وسائل قتالية من قاعدة للجيش الإسرائيلي والمتاجرة بها.

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وأوضح موقع "واينت" أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه بهما بعد العثور في سيارتهما على صناديق مليئة بذخيرة تخص الجيش"، حيث أوقف رجال الأمن عند أحد المفارق بالقرب من بيت شان المشتبه بهما أثناء عودتهما من أراضي الضفة الغربية باتجاه المنطقة الشمالية للتحقق من أوراقهما وتفتيش السيارة.

وتم العثور خلال التفتيش على خمسة صناديق من ذخيرة جيش الدفاع الإسرائيلي تحتوي على حوالي 5000 رصاصة من عيار 5.56 مناسبة لبندقية "M-16"، في المقعد الخلفي للسيارة.

وصباح اليوم الأحد، عقدت جلسة في محكمة الصلح في مدينة الناصرة لتمديد حبس المتهمين الذين رفضا التعاون أثناء التحقيق معهما.

وقال نائب قائد محطة بيت شان العريف نوح سيغس: "استطعنا منع المزيد من إراقة الدماء بفضل ما تم ضبطه من الرصاص، ولا شك لدي في أن هذه الرصاصات كان يمكن أن تصل إلى المجرمين وعائلات الجريمة والتسبب في سقوط العديد من الضحايا".

المصدر: "I24"