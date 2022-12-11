تركيا تسمح لناقلات النفط المحتجزة في مياهها الإقليمية بالعبور

سمحت تركيا لناقلات النفط الموقوفة في مياهها الإقليمية بالمرور عبر مضيق البوسفور.

ووفقا لصحيفة Bloomberg، أرسلت تركيا اليوم السبت نصا قانونيا إلى شركات التأمين ووكلاء الشحن البحري، تم اعتماده كبوليصة تأمين رسمية.

وفي الأول من ديسمبر، فرضت تركيا على جميع ناقلات النفط المارة عبر مياهها الإقليمية تقديم وثائق التأمين التي تتيح لها إمكانية العبور.

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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن السواحل التركية مزدحمة بناقلات النفط، إثر دخول السقف المفروض على سعر النفط الروسي حيز التنفيذ في الـ 5 من ديسمبر.

وأكدت روسيا أنها الجهة الوحيدة التي تمتلك حق تحديد سعر نفطها، وأنها لن تقبل الإملاءات والقيود من أي جهة أخرى، حتى لو اضطرت إلى خفض إنتاجها من النفط.

المصدر: نوفوستي