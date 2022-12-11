الرئيس الفنلندي: من المهم مواصلة التعاون مع روسيا

صرح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، بأنه من المهم مواصلة التعاون مع روسيا، خلال الوضع الحالي، مشيرا إلى أن التعاون الإداري شبه يومي بين البلدين.

وقال نينيستو في مقابلة مع راديوYLE : "يجب أن نواصل التعاون، فقط لأن لدينا حدودا مشتركة يبلغ طولها أكثر من ألف كيلومتر، الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستعادة الثقة".

وأشار الرئيس إلى التعاون الإداري شبه اليومي بين البلدين في الأمور الحدودية، وقال: "دعونا نرى متى ينتهي الوضع. من المحتمل جدا ألا يحدث ذلك خلال فترة ولايتي كرئيس للبلاد".

ويذكر أن ولاية نينيستو تنتهي عام 2024.

المصدر: نوفوستي