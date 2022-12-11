بيسكوف: الغرب لا يحب روسيا وهي في غنى عن ذلك

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "الغرب الجماعي لا يحب روسيا ولن يحبها، لكنها (روسيا) ليست في حاجة لذلك".

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الجزء في العالم الذي يحب روسيا، من المؤكد أنه الأكثر في العالم، وعند القول أن "لا أحد يحبنا" ، فإنه يعني "الغرب الجماعي".

وينتقد المسؤولون الروس سياسات الدول الغربية، ويتهمونها بالسعي لتشويه صورة روسيا وبث الدعاية المغرضة ضدها بهدف خلق حالة من الكراهية (روسوفوبيا) لدى المجتمعات الغربية.

المصدر: نوفوستي