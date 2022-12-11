الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا موضوع الملف السوري

قال الكرملين إن الرئيسين الروسي والتركي بحثا هاتفيا الملف السوري، وسط تواصل الاتصالات بين وزارتي دفاع وخارجية البلدين بشأن الوضع السوري.

وجاء في بيان الكرملين اليوم الأحد: "بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا".

وأضاف البيان "كما تم التطرق إلى قضية التسوية السورية في سياق الامتثال لبنود مذكرة التفاهم الروسية التركية في سوتشي لعام 2019. وستواصل وزارتا الدفاع والخارجية في البلدين الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد".

إلى ذلك قالت الرئاسة التركية في بيانها، إن الرئيس التركي أكد خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الروسي اليوم الأحد، على ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

المصدر: نوفوستي