بيسكوف: أوروبا تتحول إلى تبعية الغاز الأمريكي

قال الكرملين، إن أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من "الاعتماد على روسيا" والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "على خلفية رغبة سخيفة (أوروبية).. يصرح الأوروبيون عن رغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز. لكن في الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى.. لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال".

وتابع بيسكوف: "وعندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل في واشنطن".

المصدر: نوفوستي