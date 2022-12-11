ولاية أمريكية تشهد أكبر تسرب للنفط الخام منذ 2013

أفادت السلطات الأمريكية، بأن قرابة 14 ألف برميل من النفط الخام تسربت إلى المياه في ولاية كانساس، من خط أنابيب Keystone المملوك لشركة TC Energy الكندية.

وتعد كمية النفط التي تسربت هذا الأسبوع، والتي تقدر بـ 2.2 مليون لتر، الأكبر منذ عام 2013.

ومن جانبه صرح وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيدجيتش، بأن السلطات لا تزال تحقق في سبب التسرب.

وطالبت السلطات شركة TC Energy باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، والممتلكات العامة، والبيئة من المخاطر المرتبطة بالتسرب.

إقرأ المزيد

ولمنع انتشار النفط، تم بناء حاجز ترابي على بعد بضع كيلومترات من مكان الحادث، وستستمر أعمال جمع النفط والمياه الملوثة الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن خط أنابيب Keystone ينقل الهيدروكربونات من ألبرتا غرب كندا إلى وجهات مختلفة في الولايات المتحدة، ويضخ يوميا قرابة الـ 600 ألف برميل "95 مليون لتر" من النفط.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن مخاوف شركة TC Energy من حدوث مزيد من التسرب في خطوط أنابيب النفط وتلويث المزيد من مصادر المياه، دفعها لتجميد مشروع بناء خط أنابيب بطول 1900 كلم يمر عبر مونتانا وساوث داكوتا ونبراسكا.

المصدر: روسكايا غازيتا