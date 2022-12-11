إعلامي يروي تفاصيل مثيرة عن اللحظات الأخيرة للصحفي غرانت وال في قطر

كشف الكاتب في مجلة "وورلد سوكر"، كير رادنيدغ، تفاصل مثيرة عن اللحظات الأخيرة للصحفي الأمريكي غرانت وال، الذي أعلن عن وفاته خلال تغطية بطولة كاس العالم بقطر 2022.

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وقال رادنيدغ أمس السبت، إن الراحل عولج في الملعب "لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة" قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف: "كان هذا قرب نهاية الوقت الإضافي في المباراة.. فجأة، بدأ زملائي على يساري بالصراخ طلباً للمساعدة الطبية.. من الواضح أن شخصًا ما قد انهار.. نظرا لأن الكراسي قائمة ذاتيا، فقد تمكن الناس من تحريك الكراسي، وعليه تم التمكن من توفير مساحة صغيرة حوله".

وأكد على أن الفريق الطبي كان هناك "بسرعة كبيرة وتمكن من تقديم العلاج بأفضل ما في وسعه".

يشار إلى أنه لا تزال ملابسات وفاة غرانت وال غير واضحة.

وكان متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر قد قال إن الصحفي الأمريكي "شعر بالتعب" في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري خلال مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وتابع: "تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".

المصدر: CNN