اتهم نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش، الاتحاد الأوروبي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتأجيج النزاع في أوكرانيا.

وقال ستراش في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في العاصمة فيينا، إن الاتحاد الأوروبي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) يعملان على تأجيج النزاع في أوكرانيا، منوها بأن المخابرات الأمريكية قامت بدور نشط في أحداث كييف عام 2014.

وأضاف أن الاستيلاء على السلطة لا يمكن تبريره بالسياسة الديمقراطية.

المصدر: Lenta.ru