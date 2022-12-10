وسائل إعلام: صرب كوسوفو يعتزمون قضاء الليل على المتاريس شمال الإقليم

ذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي"، أن صرب كوسوفو ينصبون خياما لقضاء الليل على المتاريس التي أقاموها شمال المنطقة.

ووفقا للصحيفة: "في مدينة روداري بالقرب من زفيكان، حيث أقيمت المتاريس خلال النهار وتجمع المواطنون بسبب احتجاز بانتيك، ونصبوا الخيام لحمايتهم من الأمطار المستمرة، والناس عازمون على قضاء الليل على المتاريس".

وأقام صرب كوسوفو متاريس على الطرق السريعة في شمال المنطقة يوم السبت، بعد احتجاز سلطات ألبان كوسوفو للضابط السابق في الشرطة بوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية ديان بانتيك.

واستقال بانتيك مع زملائه الصرب من أقسام الشرطة في شمال المنطقة في نوفمبر، وتم اعتقاله يوم السبت عند نقطة تفتيش "يارينا"، عند دخوله من وسط صربيا.

ويشتبه في ارتكابه أعمالا إرهابية وتقويض النظام الدستوري لمهاجمته المزعومة أعضاء لجنة الانتخابات والشرطة من بريشتينا، أثناء غزوهم للجان الانتخابات البلدية في شمال المقاطعة يوم الثلاثاء.

وأقيمت المتاريس في مناطق ليبوسافيتش وزفيشان وزوبين بوتوك، وأغلقت الشاحنات ومعدات البناء الطرق، وكانت شرطة جمهورية كوسوفو، قد أغلقت في السابق مدخل المقاطعة للسيارات والمشاة من وسط صربيا إلى شمال المقاطعة.

المصدر: نوفوستي