زيلينسكي: النرويج تتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

المصدر: نوفوستي