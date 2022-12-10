بلغاريا.. السلطات تمنع مسيرة مؤيدة لروسيا في العاصمة صوفيا

كشفت صحيفة "صوفيا غلوب"، عن منع السلطات البلغارية منظمة "المبادرة المدنية الوطنية من أجل سيادة بلغاريا ودول أخرى في العالم" من تنظيم مسيرة مؤيدة لروسيا في العاصمة صوفيا.

ووفقا للصحيفة، قالت سلطات صوفيا، إن الإجراء لم يتم الاتفاق عليه مع البلدية، وصدر أمر المنع بناء على معلومات وردت من وكالة الدولة للأمن القومي.

وأصدر عمدة العاصمة البلغارية صوفيا يوردانكا فاندوكوفا، أمرا بحظر المسيرة يوم 10 ديسمبر، التي كانت تحت شعار "سلام، حياد، سيادة"، لكن تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لسنا محايدين. نحن لروسيا! النصر لنا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن عشرات الأشخاص تجمعوا خارج مبنى البرلمان، يلوحون بالأعلام الروسية والبلغارية، بالإضافة إلى أعلام الحرب البلغارية أثناء التحرير".

وتجمع الناس في وقت لاحق من اليوم، في المركز الثقافي الروسي، وكانت عدة سيارات للشرطة وقوات الدرك تقف خارج المبنى.

المصدر: نوفوستي