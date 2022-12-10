أنقرة ترفض الانصياع لواشنطن بشأن ناقلات النفط في البوسفور والدردنيل

ناقش نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال في مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، قضية ناقلات النفط العالقة في مضيقي البوسفور والدردنيل.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، رفضت تركيا التنازلات وتخفيف المتطلبات في هذا الوضع، وأكد مصدر الوكالة أن ضمانات سلامة الملاحة وحياة السكان المحليين في البوسفور أمر مهم لأنقرة.

ولفت أونال الانتباه إلى ضرورة تزويد السلطات التركية برسائل تأكيد من شركات التأمين لناقلات النفط التي تخطط للمرور عبر المضائق التركية، بعد إعلان شركات الحماية والتعويض (P&I) أن تأمينها للناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد سيكون باطلا".

وفي 8 ديسمبر، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن 22 ناقلة على الأقل عالقة في المياه التركية، وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الغربيين ألقوا باللوم على تركيا في خلق مشاكل إمدادات النفط عبر البحر الأسود.

وأوضح المسؤولون، أن أنقرة تقدم مطالب غير ضرورية، وليس لديها سبب حقيقي لمنع مرور الناقلات عبر مضيقها، مشيرين إلى أنها تتعلق بشكل أساسي بالنفط الكازاخستاني.

المصدر: لينتا.رو