فوتشيتش: سنطلب من بعثة "الناتو" السماح بنشر قوات الأمن الصربية في كوسوفو

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بأن سلطات بلاده سترسل طلبا رسميا إلى قيادة مهمة قوة كوسوفو التابعة لحلف "الناتو" لنشر فرقة الشرطة والجيش الصربية في كوسوفو وميتوهيا.

وأضاف فوتشيتش، أن بلغراد تعتزم السعي لنشر قوات الجيش والشرطة الصربية في إقليم كوسوفو وميتوهيا، وشدد على أنه "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، سوف نرسل طلبا إلى قائد قوة كوسوفو".

وستتخذ الحكومة الصربية قرارا رسميا بشأن إرسال الطلب يوم الاثنين 12 ديسمبر، وأضاف فوتشيتش: "بالطبع ليس لدي أوهام، وأنا أعلم أنهم سيرفضون هذا الطلب".

وقال الرئيس أيضا، إن سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا ستقدم طلبا للعضوية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 15 ديسمبر.

المصدر: لينتا.رو