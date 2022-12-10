الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق تمرين شتاء ساخن بشكل مفاجئ على الجبهة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن بدء تمرين شتاء ساخن بشكل مفاجئ على الجبهة الشمالية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بدأ مساء اليوم بشكل مفاجئ تمرين شتاء ساخن والذي سيستغرق حتى يوم الثلاثاء وذلك بهدف تعزيز جاهزية وحدات جيش الدفاع الميدانية والوحدات اللوجستية الداعمة لها لسيناريوهات مفاجئة ومتنوعة على الجبهة الشمالية.

وأضاف أدرعي: "تقود التمرين هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية حيث سيتم تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان. سيشارك في التمرين نحو 8000 جندي في الخدمة النظامية بالاضافة الى نحو 5000 جندي احتياط الذين تم استدعاؤهم بأوامر استثنائية".

وتابع: "خلال التمرين ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة وفي المجال اللوجستي على وجه الخصوص بالاضافة الى التعاون مع وحدات القوات البرية. ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".

تقود التمرين هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية حيث سيتم تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان. سيشارك في التمرين نحو 8000 جندي في الخدمة النظامية بالاضافة الى نحو 5000 جندي احتياط الذين تم استدعائهم بأوامر استثنائية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2022

المصدر: RT