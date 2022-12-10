"أحمق" وغيرها.. هكذا رد البريطانيون على ستولتنبرغ بعد كلمته عن روسيا

وصف قرّاء "ديلي ميل" البريطانية، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالأحمق، بعد قوله إن الأحداث في أوكرانيا يمكن أن تتطور إلى صراع عالمي بين روسيا وحلف الناتو.

وقال حساب Piper: "هذا الرجل أحمق، يتحدث وكأنه رجل، لكنه في الحقيقة مجرد دمية غربية تتحدث عن هراء."

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وكتب Bringbackfreedom: "هذا هو بالضبط ما يحتاجه حلف شمال الأطلسي، ستولتنبرغ كان داعية للحرب منذ اليوم الأول، الناتو هو المشكلة وليس الحل."

بدوره أشار tom mix: "يبدو أنها خطته وأمنياته، وليس تحذيرا"

وكتب أحد المشاركين في المناقشة: "هذا ما يريده دعاة العولمة. أوكرانيا وسيلة لكسب المزيد من الأموال عن طريق غسيل المليارات المرسلة إلى هناك. من الواضح أن بوتين ليس من دعاة العولمة، فهو يمنع واشنطن وبروكسل من "خفض" الميزانية، لذا فهم غير سعداء".

يشار إلى أنه منذ 24 فبراير الماضي، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة تهدف لنزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا.

كما أشارت موسكو مرارا إلى أن الغرب يهدف إلى المواجهة والتوسع من خلال ضم دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي والعمل على زعزعة استقرار الحدود.

المصدر: نوفوستي