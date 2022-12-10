برلمانيون ألمان يشتكون من تراجع تمويل الجيش بسبب دعم أوكرانيا

قالت مفوضة البوندستاغ (البرلمان الألماني) للشؤون الدفاعية إيفا هويجل إن القاعدة المادية للجيش الألماني في أسوأ حالة، نتيجة لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية.

وذكرت هويجل خلال مقابلة مع محطة إذاعة دويتشلاندفونك يوم السبت "الوضع في البوندسفير منذ 24 فبراير تراجع والمواد لدينا أصبحت أقل من ذي قبل. بالطبع لأن الكثير يذهب إلى أوكرانيا لدعمها. لذلك، الوضع المالي في البوندسفير أسوأ الآن".

وأشارت على أن الكثير من الوقت قد مر منذ خطاب المستشار أولاف شولتس الذي ذكر فيه الحاجة لبدء "حقبة جديدة" للجيش الألماني، وأعلن عن دعم مالي للجيش بمقدار 100 مليار يورو، من الضروري تسريع تحديث الجيش الألماني.

المصدر: ريا نوفوستي.