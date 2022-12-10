مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يعلن استعداده لضرب الأراضي الروسية

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن كييف قادرة على القيام بأي شيء، بما في ذلك الاستمرار بضرب أراضي روسيا في حالة توجيهها ضربات ضد أوكرانيا.

وقال دانيلوف: "سنكون قادرين على فعل أي شيء. لذلك، إذا كان هناك شيء يتعلق بمصالحنا، فلن نسأل أي شخص أين يجب أن نضرب العدو.. لأن العدو يقع خارج حدودنا، وينتهي بفلاديفوستوك".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أبطال روسيا، إن موسكو كانت تضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الضربات الأولى وجهها أولئك الذين استهدفوا جسر القرم.

المصدر: نوفوستي