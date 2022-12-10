باكستان.. المحكمة تبرئ وزير الداخلية في قضية مخدرات

برأت محكمة خاصة بقضايا المخدرات في باكستان وزير داخلية البلاد من تهم تهريب المخدرات في قضية رفعت ضده خلال فترة الإدارة السابقة، وفقا لما ذكره محامي الدفاع.

واعتقلت قوات مكافحة المخدرات الفيدرالية رنا ثناء الله، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير العدل في ولاية البنجاب، في يوليو 2019 بالقرب من مدينة لاهور الشرقية.

وقالت هيئة مكافحة المخدرات في ذلك الوقت إنها اعتقلت أيضا خمسة آخرين، بينهم سائق ثناء الله وحراسه وإنها ضبطت 15 كيلوغراما من الهيروين في السيارة.

وأمضى ثناء الله ما يقرب من ستة أشهر في السجن حتى أمرت محكمة لاهور العليا بالإفراج عنه بكفالة بعد أن قضت بعدم تقديم أي دليل ملموس إلى المحكمة.

وقال فرهاد علي شاه، محامي ثناء الله، إن التماسا قدمه موكله إلى المحكمة ألقى باللوم على حكومة عمران خان السابقة في الإيقاع به لأسباب سياسية.

في جلسة اليوم السبت أمام القاضي شيخ نعيم، قال اثنان من شهود الإثبات إنهما لم يريا أي مخدرات مضبوطة في سيارة ثناء الله.

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المصدر: "أسوشيتد برس"