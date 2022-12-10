 
مباشر

متسول متذمر أناني.. هكذا يرى الأميركيون زيلينسكي

أخبار العالم

متسول متذمر أناني.. هكذا يرى الأميركيون زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uchy

أيد قراء موقع بريتبارت رأي مذيع فوكس نيوز تاكر كارلسون الذي يعتقد أن فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالديمقراطية.

اتهم مستخدمو الموقع رئيس أوكرانيا بالتسول من الغرب، وبالإبادة الجماعية للناطقين بالروسية في بلاده، ووصفوا تغيير السلطة في عام 2014 بأنه غير قانوني.

المستخدم تاكر كارلسون وصف زيلينسكي بأنه "لا وزن له، أناني، يضع مكاسبه الشخصية فوق حياة آلاف الأوكرانيين، ويريد الاستفادة من معاناتهم، ويرفض التفاوض للتوصل لتسوية سلمية".

وعلق Iam "فلاديمير زيلينسكي مجرد قزم صغير يحاول لعب دور الشيطان!".

وكتب AgainstGlobalism  "متسول ومتذمر غير مسبوق، يطالب بالمزيد والمزيد من الأموال لمواصلة تدمير أوكرانيا. بوتين لديه الحق في حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا. لكن زيلينسكي ليس له الحق في ارتكاب إبادة جماعية ضدهم!".

واقترح colleenand roger  "لا دولار آخر من أموال الضرائب خاصتنا لأوكرانيا حتى تكون هناك تقارير مدققة لكيفية استخدام الأموال، وكذلك إلى أين تذهب أسلحتنا!.

وكتب Tired-2 "انظروا إلى كل هؤلاء الحمقى الذين يرفضون الاعتراف بأوكرانيا كدكتاتورية، نظام أنشأه أوباما بشكل غير قانوني في عام 2014".

واشتكى turtle "فظائع زيلينسكي تشبه إلى حد بعيد ما حدث لفرسان الهيكل. كان الملك فيليب الرابع غارق حتى أذنيه في الديون وأراد الاستيلاء على ثروة فرسان الهيكل. بعد 200 عام من الخدمة، اتهمهم بالخيانة، وزج بهم في السجون أو ببساطة قتلهم، لمجرد الاستيلاء على ممتلكاتهم! زيلينسكي، بعد أن أنفق مائة مليار دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين، يطالب بالمزيد من المال!".  

المصدر: ريا نوفوستي.

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء