أيد قراء موقع بريتبارت رأي مذيع فوكس نيوز تاكر كارلسون الذي يعتقد أن فلاديمير زيلينسكي لا علاقة له بالديمقراطية.

اتهم مستخدمو الموقع رئيس أوكرانيا بالتسول من الغرب، وبالإبادة الجماعية للناطقين بالروسية في بلاده، ووصفوا تغيير السلطة في عام 2014 بأنه غير قانوني.

المستخدم تاكر كارلسون وصف زيلينسكي بأنه "لا وزن له، أناني، يضع مكاسبه الشخصية فوق حياة آلاف الأوكرانيين، ويريد الاستفادة من معاناتهم، ويرفض التفاوض للتوصل لتسوية سلمية".

وعلق Iam "فلاديمير زيلينسكي مجرد قزم صغير يحاول لعب دور الشيطان!".

وكتب AgainstGlobalism "متسول ومتذمر غير مسبوق، يطالب بالمزيد والمزيد من الأموال لمواصلة تدمير أوكرانيا. بوتين لديه الحق في حماية الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا. لكن زيلينسكي ليس له الحق في ارتكاب إبادة جماعية ضدهم!".

واقترح colleenand roger "لا دولار آخر من أموال الضرائب خاصتنا لأوكرانيا حتى تكون هناك تقارير مدققة لكيفية استخدام الأموال، وكذلك إلى أين تذهب أسلحتنا!.

وكتب Tired-2 "انظروا إلى كل هؤلاء الحمقى الذين يرفضون الاعتراف بأوكرانيا كدكتاتورية، نظام أنشأه أوباما بشكل غير قانوني في عام 2014".

واشتكى turtle "فظائع زيلينسكي تشبه إلى حد بعيد ما حدث لفرسان الهيكل. كان الملك فيليب الرابع غارق حتى أذنيه في الديون وأراد الاستيلاء على ثروة فرسان الهيكل. بعد 200 عام من الخدمة، اتهمهم بالخيانة، وزج بهم في السجون أو ببساطة قتلهم، لمجرد الاستيلاء على ممتلكاتهم! زيلينسكي، بعد أن أنفق مائة مليار دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين، يطالب بالمزيد من المال!".

المصدر: ريا نوفوستي.