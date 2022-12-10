وزير الدفاع الأمريكي يدعو القوى النووية لتجنب تصعيد الصراعات

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القوى النووية لتجنب تصعيد الصراعات، مشيرا إلى أن روسيا والصين تعملان على زيادة مخزونهما من الأسلحة النووية.

وأشار أوستن إلى أن الصين تحدّث وتوسّع ترسانتها النووية، وقال: "جمهورية الصين الشعبية تعمل على توسيع وتحديث وتنويع ترسانتها النووية".

وفي وقت سابق، أبدى الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قلقه من أن تخرج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، وتتحول إلى "حرب كبرى" بين الحلف وروسيا.

المصدر: لينتا.رو