بوت لـ RT:  عاملني الأمريكيون بلباقة يوم التبادل

أكد الروسي فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه في عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، أن العملاء الأمريكيين عاملوه باحترام شديد خلال عملية التبادل.

وأضاف بوت، في مقابلة مع RT، أن الحراس خاطبوه باسمه خلال التبادل، إلا أنه بسبب تضارب التوجيهات من قبل أمراء السجن، لم يتمكن من أخذ أغراضه معه، ما أعطاه الفرصة لقضاء بعض الوقت في مطار دالاس في واشنطن.

وأعرب بوت عن امتنانه لإطلاق سراحه، ولكل من ساندوه وكتبوا له الرسائل طوال سنوات سجنه.

وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.

المصدر: نوفوستي