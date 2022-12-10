أستراليا تفرض عقوبات بحق 7 مواطنين روس وعدد من الأفراد والشركات الإيرانية

فرضت السلطات الأسترالية عقوبات بحق 7 مواطنين روس وعدد من مالكي ومدراء الشركات الإيرانية، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وتزويد موسكو بالمسيّرات.

ووجهت السلطات الأسترالية إلى 7 مواطنين روس، تهمة المشاركة في محاولة اغتيال زعيم المعارضة الروسية السابق أليكسي نافالني.

كما شملت العقوبات ضباطا في شرطة الآداب، والحرس الثوري الإيراني، وستة مواطنين إيرانيين متهمين بالضلوع في قمع الاحتجاجات، التي جاءت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

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وتزعم الدول الغربية دون أدلة، أن إيران تزود روسيا بالمسيّرات لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات التي لا تستند إلى برهان.

أما فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، فقد أكد في حينها بعد تلقيه للعلاج في أومسك، أنه تعرض لوعكة صحية بسبب ارتفاع نسبة السكر في دمه، بينما ادعت السلطات الألمانية أنه تعرض لمحاولة اغتيال بالسم.

الأمر الذي أدانته وزارة الخارجية الروسية، وأكدت أن هذا الادعاء محاولة استفزازية لتشويه صورة روسيا أمام العالم.

المصدر: نوفوستي