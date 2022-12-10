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رئيس "غازبروم": بحثت مع الرئيس التركي آفاق إنشاء مشروع "مركز الغاز" (صورة)

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قالت شركة غازبروم الروسية إن رئيسها التنفيذي بحث مع الرئيس التركي، القضايا المتعلقة بتوريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز دولي للغاز في تركيا.

وجاء في بيان شركة غازبروم الروسية، في حسابها على تيليغرام، "إن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ميللر ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القضايا المتعلقة بتوريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز دولي للغاز في تركيا".

من جهتها أعلنت الرئاسة التركية في بيان مقتضب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد التقى الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، في قصر وحدالدين بمدينة إسطنبول، مساء أمس الجمعة، خلال زيارة عمل قام بها على رأس وفد من الشركة إلى تركيا.

المصدر: RT

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