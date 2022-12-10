الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري ألمانيا وبريطانيا في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري ألمانيا وبريطانيا لدى طهران، وسلمتهما مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلديهما "غير المقبول" في الشؤون الداخلية لأيران.

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وعقب استمرار تصريحات المسؤولين الألمان والبريطانيين بشأن التطورات الداخلية في إيران، ومواقفهما الداعمة للاحتجاجات، تم استدعاء السفير الألماني هانز أودو موتسيل، والبريطاني سايمون شيركليف، أمس الجمعة واليوم السبت، من قبل الخارجية الإيرانية.

وتم إبلاغ السفيرين معارضة طهران الشديدة لاستمرار تدخل بلديهما " غير المقبول" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية.

كما أعربت الخارجية الإيرانية عن الأسف الشديد إزاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الالمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم.

وأكد مسؤول في الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع مع السفير البريطاني على أن جهود وسائل الإعلام البريطانية، سواء الحكومية منها أو الإعلام الذي يتخذ من لندن مقرا له، من أجل إعادة انعاش الاضطرابات في إيران، لن تؤدي إلى نتيجة سوى زيادة كراهية الشعب الإيراني تجاه السياسات البريطانية المعادية لإيران.

المصدر: إرنا