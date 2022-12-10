صحفي أمريكي يتهم المتحدثة باسم البيت الأبيض بالتمييز: هي مهاجرة سوداء وأنا أيضا

اتهم مراسل صحيفة "Today News Africa" الإلكترونية، سيمون أتيبا، المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، التي قطعت مؤتمرها الصحفي بعد خلاف معه، بالتمييز ضد المراسلين الأفارقة.

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وقال أتيبا في بث قناة "فوكس نيوز": "يمكنني التأكيد أن مستوى التمييز ضدي وضد الصحفيين الأفارقة في البيت الأبيض مذهل وقبيح"، مشيرا إلى أن المراسلين الأفارقة في البيت الأبيض لم تكن لديهم فرصة لطرح سؤال أمام كارين جان بيير منذ 3 أشهر". وأضاف: "هذا يثير صدمة، لأنها هي نفسها مهاجرة سوداء، وأنا أيضا مهاجر أسود". يجب أن تخجل من نفسها لفعلها ذلك".

وغادرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس الماضي، قاعة مؤتمرها الصحفي بعد جدال مع أتيبا سألها فيه "لماذا من الصعب إعطاء فرصة لطرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية؟" وبعد أن طلب الصحفي طرح السؤال بهذا الخصوص مرة أخرى، ردت جان بيير بأنها "حاولت الإجابة، لكن لم يسمح لها". وبعد طلب آخر من المراسل لطرح السؤال، ودعت كارين جان بيير وغادرت قاعة المؤتمر الصحفي.

المصدر: نوفوستي