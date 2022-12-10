العثور على مهاجر سوري فاقد للوعي على الحدود بين لاتفيا وبيلاروس (فيديو)

عثر حرس الحدود البيلاروسي على لاجئ فاقد للوعي بالقرب من الحدود مع لاتفيا، وفق ما أفادت به وكالة "بيلتا" البيلاروسية.

يُذكر أنه على أراضي الحدود البيلاروسية-اللاتفية، عثرت الدورية الحدودية على رجل ذي مظهر شرقي في حالة فقدان الوعي. وكانت بحوزته أوراق لنسخة من جواز سفر سوري.

وقدم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للرجل واستدعوا الأطباء. وسط ظهور علامات الإرهاق والصقيع، وتم نقل الرجل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى منطقة براسلاف المركزية.

ولفتت الوكالة إلى أن قوات الأمن اللاتفية طردت الأجنبي إلى الأراضي البيلاروسية.

وأشار المركز إلى أنه تم سابقا أيضا العثور على لاجئين في حالة خطيرة في 3 سبتمبر على الحدود مع لاتفيا، وكذلك في 1 و 7 أكتوبر على الحدود مع ليتوانيا.

المصدر: belta.by