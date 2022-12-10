وزير الدفاع التركي يكشف عن نتائج عملية "المخلب - السيف"

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 364 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" بشمال سوريا والعراق.

ووصف الوزير عملية "المخلب - السيف" بأنها الأكبر في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "نتيجة القصف الجوي والبري، تم تدمير قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي)، ما أدى إلى تدمير مستودعاتهم وملاجئهم".

وبدأت عملية "المخلب - السيف" ردا على هجوم إرهابي في اسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، قتل فيه ستة أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين.

المصدر: تاس