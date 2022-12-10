 
مباشر

بايدن يدعو كوبا إلى الإفراج عن "المئات من المعتقلين السياسيين"

أخبار العالم

بايدن يدعو كوبا إلى الإفراج عن
AP Susan Walsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucea

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطات كوبا إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين أثناء موجة الاحتجاجات في كوبا عام 2021.

وقال بايدن في بيان له بمناسبة "يوم حقوق الإنسان"، الجمعة: "أدعو مجددا إلى الإفراج عن المئات من المعتقلين السياسيين في كوبا، الذين لا يزالون محتجزين في أعقاب احتجاجات 11 يوليو عام 2021".

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة "تدعم الشعب الكوبي في نضاله من أجل حقوق الإنسان وصوته في تقرير المصير".

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تتبنى قرارا لرفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاما
الأمم المتحدة تتبنى قرارا لرفع الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاما

وأكد: "نعتزم مواصلة الدعوات للإفراج عن جميع من تم سجنهم أثناء عملية القمع القاسية، وكذلك محاسبة المسؤولين الكوبيين المتورطين في العنف ضد المحتجين السلميين".

يذكر أن السلطات القضائية في كوبا أصدرت 127 حكما بالسجن في مارس الماضي و30 حكما بالسجن في يونيو الماضي بحق المشاركين في احتجاجات عام 2021.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء