رئيسة بيرو تدعو المتظاهرين إلى الهدوء والانتقال إلى الحوار

دعت رئيسة بيرو، دينا بولوارت، المواطنين المحتجين إلى الهدوء وسط الأزمة السياسية، وبدء الحوار البناء للتوصل إلى الحلول والتطلع للعمل.

وذكرت بولوارت أنها لم تستفز الوضع الحالي، لكنها تقوم فقط بالدور اللازم بموجب الدستور.

وقالت بولوارت: "أريد أن أناشد المواطنين المحتجين الذين يخرجون للاحتجاج، لأسباب أو بدون أسباب. دعونا نهدأ.... أنا فقط أؤدي الدور الذي كلفني به الدستور".

وحثت بولوارت المتظاهرين على بدء حوار مع السلطات الجديدة في البلاد.

وتجري الاحتجاجات في خمس مناطق من البلاد ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيلو واستقالة البرلمان.

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وكانت نائبة رئيس البيرو دينا بولوارت، قد أدت اليمين الدستورية أمس، كرئيسة جديدة للبلاد بعد أن صوت البرلمان على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو عقب فترة وجيزة من طلبه حل المجلس التشريعي.

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المصدر: غازيتا.رو