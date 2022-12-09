نيبينزيا: تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى دول ثالثة آخذ في ازدياد وستتم محاسبة مرسليها

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الدول التي تزود كييف بالأسلحة ستواجه عواقب قانونية محددة، وأن تهريب الأسلحة الموردة إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.

وطلبت روسيا عقد هذا الاجتماع، واصفة إياه بـ "عواقب التهريب المتزايد للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا في مناطق مختلفة من العالم على السلم والأمن الدوليين".

وأشار نيبينزيا، إلى أن تهريب الأسلحة الموردة إلى كييف إلى دول ثالثة آخذ في الازدياد.

وقال نيبينزيا متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية حول موضوع إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف: "نسجل بعناية كل هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وستكون لها عواقب قانونية محددة على جميع المتورطين".

وأضاف: "نحن نتعقب وندمر المعدات الموردة. ونظرا لتقلصها في المستودعات الغربية، تحاول واشنطن وحلفاؤها مؤخرا العمل بنشاط مع دول ثالثة، وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية منها وتزويد أوكرانيا بها، أقر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مؤخرا بحقيقة هذه المعاملات".

وأكد المندوب الروسي، على وجود تقارير عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول إفريقية، مشددا على أن بعض الأسلحة الممنوحة إلى أوكرانيا في السوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط.

المصدر: وكالات