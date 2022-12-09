البنتاغون يعلن عن خطط لتحديث الثالوث النووي للقيادة الاستراتيجية الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن خطط لتحديث الثالوث النووي للقيادة الإستراتيجية "ستراتكوم" للقوات المسلحة الأمريكية.

وقال أوستن: "كنت في كاليفورنيا قبل أسبوع للكشف عن B-21 Raider، والتي ستكون العمود الفقري لأسطول القاذفات الجوية. ونعمل على تحديث المكونات الأخرى للثالوث من خلال اعتماد غواصات من طراز كولومبيا وصواريخ سينتينيل الباليستية العابرة للقارات".

وأشار أوستن إلى أنه يجب على "ستراتكوم" احتواء الصراع والحفاظ على السلام، في المقام الأول للولايات المتحدة وحلف الناتو واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ووفقا له، فإن هذا يتطلب "ترسانة نووية أمريكية موثوقة وآمنة وفعالة".

وفي وقت سابق، أعلن القائد في البحرية الأمريكية تشارلز ريتشارد، عن السباق الخاسر للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (فرط الصوتية)، واعترف بأن روسيا والصين قد تجاوزتا الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

وأشار نائب مدير برنامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية جوني وولف، إلى الحاجة الملحة للحاق بروسيا بأسلحة فرط الصوتية، وأشار إلى أن البنتاغون يسعى الآن إلى زيادة وتيرة الاختبارات والبحث لإدخال هذه التكنولوجيا.

المصدر: لينتا.رو