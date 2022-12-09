بايدن يرغب في ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان في القمة الأمريكية - الإفريقية الأسبوع المقبل أن إدارته تدعم إضافة الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

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وفي بيان، أوضح كبير مسؤولي الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جد ديفيرمونت قائلا: "حان الوقت كي تكون لإفريقيا مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية، فنحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات الإفريقية في المنتديات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية والحكم الرشيد وتغير المناخ والصحة والأمن".

وقال ديفيرمونت إن الإعلان مبني على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، ودعوتها لإضافة أعضاء دائمين من إفريقيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعا بايدن 49 من القادة الأفارقة للمشاركة في قمة واشنطن التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ الثلاثاء المقبل.

هذا ويمثل الاتحاد الإفريقي 54 دولة، فيما تتشكل مجموعة العشرين من الاقتصادات الصناعية والناشئة الرئيسية في العالم، وتمثل أكثر من 80% من اجمالي الناتج المحلي في العالم، بينما جنوب إفريقيا هي حاليا العضو الإفريقي الوحيد في مجموعة العشرين.

واعتبر االرئيس السنغالي ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أنه من خلال إضافة الاتحاد الإفريقي ستمثل مجموعة العشرين "وجهات نظر 54 عضوا إضافيا، والجزء الأكبر من البلدان منخفضة الدخل، وحوالي 80% من سكان العالم".

جدير بالذكر أنه يسمح التمثيل في مجموعة العشرين للدول الإفريقية بالضغط بشكل أكثر فاعلية على المجموعة لتنفيذ تعهدها بمساعدة القارة على التكيف مع تغير المناخ.

المصدر: "أ ب"