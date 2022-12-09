بولندا تعتزم بناء سياج إلكتروني بقيمة 82 مليون دولار على الحدود مع روسيا

وقع حرس الحدود البولندي، اتفاقية مع شركة TELBUD للمقاولات لبناء سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا، بقيمة تبلغ 82 مليون دولار.

ويبلغ طول السياج 199 كيلومترا، ومن المتوقع أن يغطي كامل الحدود البرية مع منطقة كالينينغراد، باستثناء منطقة فيستولا سبيت، حيث كانت الحدود تحت حراسة الأجهزة الإلكترونية لعدة سنوات.

وسيستخدم المشروع أجهزة استشعار تحدد الخصائص الفيزيائية المختلفة للأشياء، ووفقا لحرس الحدود فهذا سيوفر صورة شاملة للحالة، وجمع ومعالجة ونقل المعلومات في وضع مستمر، بغض النظر عن التضاريس والظروف الجوية.

وفي 7 نوفمبر، أعلن رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، عن بدء بناء "سياج كبير" من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا.

وفي أوائل نوفمبر، تحدث وزير الدفاع البولندية ماريوس بلاشتشاك، عن بناء السياج.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى افتتاح الجانب الروسي للمطار أمام طائرات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة كالينينغراد، وأوضح أن ارتفاع السياج سيكون 2.5 متر، والعرض 3 أمتار.

المصدر: لينتا.رو