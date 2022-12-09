 
مباشر

بولندا تعتزم بناء سياج إلكتروني بقيمة 82 مليون دولار على الحدود مع روسيا

أخبار العالم

بولندا تعتزم بناء سياج إلكتروني بقيمة 82 مليون دولار على الحدود مع روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucdk

وقع حرس الحدود البولندي، اتفاقية مع شركة TELBUD للمقاولات لبناء سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا، بقيمة تبلغ 82 مليون دولار.

ويبلغ طول السياج 199 كيلومترا، ومن المتوقع أن يغطي كامل الحدود البرية مع منطقة كالينينغراد، باستثناء منطقة فيستولا سبيت، حيث كانت الحدود تحت حراسة الأجهزة الإلكترونية لعدة سنوات.

وسيستخدم المشروع أجهزة استشعار تحدد الخصائص الفيزيائية المختلفة للأشياء، ووفقا لحرس الحدود فهذا سيوفر صورة شاملة للحالة، وجمع ومعالجة ونقل المعلومات في وضع مستمر، بغض النظر عن التضاريس والظروف الجوية.

وفي 7 نوفمبر، أعلن رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، عن بدء بناء "سياج كبير" من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا.

وفي أوائل نوفمبر، تحدث وزير الدفاع البولندية ماريوس بلاشتشاك، عن بناء السياج.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى افتتاح الجانب الروسي للمطار أمام طائرات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة كالينينغراد، وأوضح أن ارتفاع السياج سيكون 2.5 متر، والعرض 3 أمتار.

المصدر: لينتا.رو

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء