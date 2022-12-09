تقديم مشروع قانون بشأن انسحاب روسيا من صندوق النقد الدولي إلى مجلس الدوما

قدم مجموعة من نواب الحزب الشيوعي مشروع قانون إلى مجلس الدوما، بشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الانضمام إلى صندوق النقد الدولي، الموقعة في واشنطن عام 1992.

أوضح نواب الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية برئاسة زعيم الحزب غينادي زوغانوف، أن عضوية روسيا في المعاهدة لم تعد منطقية، ولم تساعد مشاركتها في منع تبني عقوبات معادية لروسيا.

وقدم الشيوعيون أيضا مشروع قانون ثانيا للنظر فيه، والذي ينص على تعليق معاملة الدولة الأكثر تفضيلا للخدمات، التي تنشأ من الدول التي علقت أو ألغت معاملة الدولة الأكثر تفضيلا للخدمات الروسية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن الأزمة الأوكرانية هي "أهم عامل سلبي" للاقتصاد العالمي هذا العام، ومن المرجح أن يظل كذلك في عام 2023.

وقالت غورغيفا في تعليقها على حادث سقوط الصواريخ في بولندا: "أي شيء يسبب مزيدا من القلق، بالطبع يضر بآفاق النمو وتلبية احتياجات وتطلعات الناس في جميع أنحاء العالم".

المصدر: لينتا.رو